"Taranta on tour": al Castello Sforzesco arriva la magia della taranta salentina

Domenica 5 luglio all'interno di Estate Sforzesca si terrà l’evento "Daniele Durante: taranta on tour": la taranta salentina arriva in città, nel cortile del Castello Sforzesco per una serata all'insegna del ballo e dell'allegria.

Il concerto

L’evento si colloca all'interno di "Aspettando Contaminafro 2020", anteprima della 7°edizione del festival delle culture contemporanee "Contaminafro 2020" che si terrà a Milano in autunno.

Lo spettacolo verrà curato da Daniele Durante (direttore artistico de La Notte della Taranta), con una band ristretta composta per l’occasione da un numero selezionato di artisti salentini di pizzica e taranta che hanno suonato nell’orchestra della Notte della Taranta. Prima del concerto si terrà un breve incontro sul palco con Daniele Durante, Lazare Ohandja direttore artistico del festival Contaminafro - Identità in Evoluzione, e Sean White, scrittore cinese e autore dei libri Creuza de Mao e La Costellazione del Dragone.

Biglietti

I biglietti del concerto del 5 luglio sono disponibili on-line sul sito dedicato.