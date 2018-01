Martedì 30 gennaio, ore 17.00 e ore 18.30

Auditorium di via A. Kramer, 5

Conferenza

Il Riposo nella fuga in Egitto: non solo Caravaggio

A cura di: R. Giorgi



Riprende nel 2018, il consueto ciclo di conferenze del martedì organizzate dal Museo dei Cappuccini, in Via Kramer 5 a Milano.



Il primo appuntamento di questo nuovo anno, martedì 30 gennaio alle ore 17.00 e alle 18.30 (un doppio orario scelto appositamente per permettere la partecipazione a tutti gli interessati), vedrà la conferenza Il Riposo nella fuga in Egitto: non solo Caravaggio, a cura della direttrice del Museo Rosa Giorgi.



Sarebbe dovuta essere già chiusa la mostra “Dentro Caravaggio” ospitata presso Palazzo Reale dal 29 settembre, ma grazie la grande richiesta da parte del pubblico, ancora per una settimana sarà possibile ritornare ad ammirare alcune opere di Michelangelo Merisi. Tra queste vi è la tela del Riposo nella fuga in Egitto, opera appartenente alla collezione Doria Pamphilij di Roma. Sarà il nostro punto di partenza per una lettura di alcune tra le più importanti rappresentazioni del Riposo nella fuga in Egitto, proprio a ridosso della festa della Sacra Famiglia, secondo il calendario di rito ambrosiano. Dalle fonti evangeliche e la letteratura più antica (come i testi dei vangeli apocrifi), come di consueto, si leggeranno i passi che hanno ispirato l’opera di molti artisti tra oriente e occidente arrivando ad accenti particolarmente poetici e allo stesso tempo densi di significati come nel caso del “Riposo” di Caravaggio.



L’ingresso alle conferenze è libero.