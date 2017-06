Il ghiaccio, un alimento troppo spesso sottovalutato

Qualità. Sicurezza. Tracciabilità. INGA, Istituto Nazionale del Ghiaccio Alimentare, presenta a Milano, presso la Sala Congressi Regione Lombardia di Palazzo Pirelli, in via Filzi 22, il prossimo 23 giugno, i primi risultati dell'applicazione del Manuale di corretta prassi igienica per la produzione di ghiaccio alimentare, vademecum approvato dal Ministero della Salute e redatto, per la prima volta in Europa, per stabilire le buone prassi nella gestione del ghiaccio.



Il ghiaccio, infatti, deve essere trattato alla stregua di un alimento: va prodotto, stoccato e somministrato, attenendosi a quanto la normativa vigente prevede per la tutela massima del consumatore. Cosa che non sempre avviene, come dimostreranno i primi dati rilevati sul territorio da parte degli organi di controllo della Regione Sicilia - prima regione italiana in cui sono state avviate tali valutazioni - che fotografano una situazione di grave negligenza. Non si tratta, comunque, di un fatto isolato che riguarda solo la Sicilia ma è una questione che merita maggior attenzione da parte di tutto il territorio. Le prime indicazioni, infatti, evidenziano che il ghiaccio prodotto ed utilizzato da attività ristorative, prodotto anche da macchinari dedicati, non sempre può essere considerato alimentare in quanto non soddisfa i requisiti richiesti dalla normativa vigente. Una situazione che espone i consumatori a rischi e che necessita la promozione di correttivi idonei a favorire una produzione sicura.



Nel corso del convegno saranno illustrati nello specifico i risultati emersi e sarà spiegata l'importanza della corretta applicazione del Manuale per promuovere i principi della tecnica di produzione, sia industriale che di autoproduzione, nonché quelli di conservazione e distribuzione del ghiaccio, grazie all'intervento di:



- Paolo Brusutti, senior consultant e fondatore di Iseven Servizi, Vignola (MO)

- Giulio Gallera, assessore alla Sanità della Regione Lombardia

- Neva Monari, avvocati per l'Impresa, Torino

- Giuseppe Plutino, direttore Ufficio 5, nutrizione e informazione al consumatore, direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione del Ministero della Salute, Roma

- Andrea Poli, presidente Nutrition Foundation of Italy, Milano

- Piero Schembri, direttore servizio 7 sicurezza alimentare dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico assessorato della Salute della Regione Sicilia



L'iscrizione obbligatoria è gratuita. Per iscriversi al Convegno compilare la scheda sul sito della Segreteria Organizzativa: www.bibacongressi.com