"Coriolano": dal 21 al 25 marzo al Teatro Fontana

Coriolano - di William Shakespeare, adattamento e regia di Marco Plini, con Marco Maccieri , Giusto Cucchiarini, Cecilia Di Donato, Luca Cattani, Perdonò, Marco Merzi - andrà in scena al Teatro Fontana dal 21 al 25 marzo.

L'ultima tragedia di Shakespeare, che racconta la storia del generale Caio Marzio, viene ambientata in un futuro a tratti dark. Caio Marzio, detto Coriolano, viene cresciuto a pane e sangue e nel nome della non contrattabilità del proprio onore. Valoroso combattente, il generale è il candito ideale per la carica di console, ma il suo disprezo per il popolo e la sua ostilità nei contronti dei tribuni (nuovi magistrati eletti in rappresentanza delle istanze popolari) gli constano una condanna di esilio. Tradito da Roma, Coriolano tradirà a sua volta...