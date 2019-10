Europa Donna, il movimento internazionale per i diritti alla prevenzione e cura del tumore al seno, compie 25 anni. Europa Donna Italia, sede nazionale della coalizione ha organizzato, per il 12 novembre alle ore 20 al Teatro dal Verme di Milano, un evento aperto al pubblico, al quale parteciperanno ospiti di prestigio sensibili al tema.



L’evento, dal titolo “Dammi la mano – Immagini, parole, musica e molto altro sul rapporto fra paziente e chi le sta accanto”, moderato dalla giornalista Tiziana Ferrario, rappresenterà anche il momento di lancio del progetto omonimo “Dammi la mano” dedicato ai caregiver. L’iniziativa punta a creare consapevolezza sull’importanza di coloro che ogni giorno assistono la paziente e si inserisce in un percorso di supporto non solo nei luoghi di cura ma anche nella quotidianità famigliare.



Sul palco, in un format innovativo che incrocia lo speech, il racconto teatrale e l’intervista, si alterneranno, oltre ai rappresentanti delle istituzioni e ai vertici di EDI, volti noti del cinema e del teatro ma anche della letteratura, della politica e dello sport. La partecipazione è libera, fino a esaurimento posti.



Informazioni e prenotazioni sul sito https://www.eventbrite.it/e/biglietti-serata-a-teatro-dammi-la-mano-76916131219