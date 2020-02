Darling, lo spettacolo di Sara Bosi e Pierfrancesco Favino arriva al Parenti

Darling - lo spettacolo di e con Sara Bosi, con la supervisione artistica di Pierfrancesco Favino, prodotto da Gli Ipocriti Melina Balsamo - arriva al Teatro Franco Parenti da venerdì 14 a domenica 23 febbraio.

Sinossi

Quattro storie di quattro donne diverse per sogni ed età. Una bambina-ragazza innamorata dell’amore col suo carico di emozioni. Una giovane “già anziana” che realizza la sua immobilità esistenziale quando è forse troppo tardi. Una terza donna che affronta ansie e disillusioni scottanti di un amore finito per la volontà di chissà chi. E la quarta, arrabbiata, triste, stanca. Le sue domande sono sincere, ma non riesce a darvi risposta, logorata dal bisogno di dare un volto a chi ieri, oggi e domani le procura dolore. Ma non vuole condannare, vuole solo essere ascoltata. Sul palco, Sara Bosi, per la supervisione artistica di Pierfrancesco Favino.

Orari delle repliche

Venerdì 14 febbraio 21; sabato 15 febbraio21:30; domenica 16 febbraio 17:15; martedì 18 febbraio 21; mercoledì 19 febbraio 21; giovedì 20 febbraio 20; venerdì 21 febbraio 21; sabato 22 febbraio 21:30; domenica 23 febbraio 17:15.