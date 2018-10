Domenica 14 ottobre stazione Duomo (M1-M3) chiusa per la Deejay Ten. Tutte le deviazioni

Domenica 14 ottobre, dalle 8 alle 13 circa, saranno deviate diverse linee di superficie per permettere il passaggio della Deejay Ten. Su disposizione delle autorità di pubblica sicurezza la stazione della metropolitana di Duomo sarà chiusa dall’inizio del servizio fino alla fine della gara.

CHIUSA LA STAZIONE DUOMO - Dall’inizio del servizio metropolitano fino al termine della gara di running verrà chiusa la stazione di Duomo M1 M3 su disposizione delle autorità di pubblica sicurezza. Per cambiare linea è possibile usare le stazioni di Centrale, Loreto o Cadorna. Per raggiungere piazza del Duomo si può scendere a Cordusio, San Babila, Montenapoleone o Missori.

TRAM E BUS DEVIATI – Queste le linee interessate e i percorsi modificati.

Linea 1. In entrambe le direzioni i tram deviano tra Repubblica M3 e piazza Firenze, passando per viale Monte Santo, viale Monte Grappa, Garibaldi FS M2 M5, Monumentale M5, Cenisio M5.

Linea 2. La linea fa servizio tra piazzale Negrelli e Duomo M1 M3 . I tram non passano da Cordusio M1, Lanza M2, via Legnano e viale Montello.

Linea 4. La linea fa servizio tra Parco Nord e Monumentale M5. I tram non passano da piazzale Baiamonti, Lanza M2 e Cairoli M1.

Linea 10. La linea fa servizio nelle due tratte Lunigiana-Monumentale M5 e piazza XXIV Maggio-Segesta M5. I tram non passano da piazzale Baracca, corso Sempione e via Procaccini.

Linea 12. La linea fa servizio nelle due tratte Roserio-Bausan e Molise-piazza Fontana (Duomo M1 M3). I tram non passano da via Bramante, Lanza M2 e Duomo M1 M3 (via Mazzini).

Linea 14. La linea fa servizio nelle due tratte Lorenteggio-Duomo M1 M3 e Cimitero Maggiore-Maciachini M3. I tram non passano da via Bramante, Lanza M2 e Cordusio M1.

Linea 16. La linea fa servizio nelle due tratte San Siro Stadio M5-Porta Genova FS M2 e Monte Velino-Molise.

Linea 19. In entrambe le direzioni i tram deviano tra via Nino Bixio e via Mac Mahon, passando per viale Piave, Porta Venezia M1, Repubblica M3, Garibaldi FS M2 M5 , Monumentale M5, Cenisio M5.

Linea 50. La linea fa servizio tra Lorenteggio e Cadorna FN M1 M2.

Linea 57. La linea fa servizio tra Quarto Oggiaro e largo Medici. Non passa da Lanza M2, Cairoli M1.

Linea 61. La linea devia tra San Babila M1 e Cadorna FN M1 M2. Passa da Sant’Ambrogio M2.

Linea 67. La linea fa servizio tra via Scanini e via Sardegna/piazza Piemonte. Non passa da Wagner M1, Pagano M1, Conciliazione M1, piazzale Baracca.

Linea 68. In entrambe le direzioni i bus deviano tra Porta Vercellina e via Albani, passando per piazzale Baracca, corso Vercelli, piazza Piemonte, Buonarroti M1.

Linea 94. La linea fa servizio nelle due tratte Porta Volta-piazza Cavour e Cadorna FN M1 M2- largo Augusto. I bus non passano da Visconti di Modrone, via San Damiano e via Senato.

Atm ha previsto la diffusione delle informazioni attraverso i diversi canali di comunicazione al pubblico: annunci in metropolitana e sui mezzi di superficie, sito web e app mobile, monitor in banchine e stazioni, display alle fermate, account Twitter @atm_informa e profilo Instagram atm_milano. In campo anche gli Assistenti alla Clientela nelle principali stazioni metropolitane.