Il 5 aprile torna "Design Pride": il carnevale del design in marcia per le vie di Milano

Mercoledì 5 aprile, in occasione di Fuorisalone 2017, i brand Seletti, Wunderkammer e Yoox presentano Design Pride, la sfilata per le vie di Milano a cui è invitata tutta la cittadinanza.

Il corteo attraverserà il distretto delle 5Vie, tra musica, danze e spettacoli, per poi arrivare in piazza Affari, dove sfocerà in un party finale.

Come dichiatato da Stefano Seletti, art director del brand omonimo, l'obiettivo della manifestazione, giunta alla seconda edizione, è di restituire al design la democrazia, la libertà e la gioia che gli appartengono, avvicinandolo sempre di più alla gente.

Il progetto Design Pride si inserisce all’interno di 5 VIE art + design, patrocinato dal Comune di Milano, grazie al quale la zona più antica e centrale di Milano si trasformerà in un distretto proiettato al design e all’innovazione.