Per i concerti all'Ippodromo "zona rossa" per superalcolici, vetro e lattine

Niente superalcolici e nemmeno bevande in vetro e lattine all'Ippodromo, in occasione del concerto di Carl Brave e della serata di compleanno dello Zoo di 105, entrambi nel palinsesto del Milano Summer Festival. Lo ha deciso il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto di Milano Renato Saccone, nel corso della riunione di lunedì 24 giugno.

I concerti si terranno rispettivamente il 27 giugno e l'8 luglio. I divieti entreranno in vigore alle 9 di mattina della giornata del concerto, e termineranno alle successive 3 di notte. Il divieto, per i superalcolici, riguarda sia la vendita sia la somministrazione; per le bevande in contenitori di vetro e lattine, la vendita per asporto sia in forma fissa sia ambulante.

Esclusi però dal divieto i locali che svolgono servizio di ristorazione. L'area è delimitata dalle seguenti strade: Piazzale Lotto; Viale Caprilli; Via Salmoiraghi Piazza S.M.Nascente Via Sant’Elia Via Diomede; Via Ippodromo Via Patroclo; Via Achille; Piazzale dello Sport.