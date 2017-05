Foodicola: le edicole si trasformano in isole per degustare cibo della tradizione italiana

Da rivendite di libri e quotidiani a infopoint turistici e di servizio per i cittadini e i visitatori dei grandi eventi in città, questo l’obiettivo del progetto di rilancio ed evoluzione delle edicole milanesi. A illustrarne i contenuti sono stati i rappresentanti dell'Amministrazione comunale con gli ideatori del progetto: la società cooperativa Snag Progetti e la start up Edicola 2.0.

“Questo sarà un nuovo modo di fare impresa per le nostre edicole - ha dichiarato il Presidente di Snag Milano Alessandro Rosa - e grazie alla sinergia creatasi con l’Amministrazione comunale ed importanti partner strategici protagonisti di questo cambiamento, per il cliente presentarsi in edicola diverrà un’esperienza sempre diversa ed emozionante. Sarà l’occasione per trovare le riviste più amate, insieme a nuovi servizi che consentiranno di ricreare quella fiducia quotidiana tra edicolante e cittadino.

Il primo banco di prova del nuovo volto delle edicole cittadine sarà Foodicola – la manifestazione enogastronomica, patrocinata dal Comune di Milano in occasione Milano Food City, in programma dal 4 all’11 maggio - che prevede stand posizionati in 22 punti della città tra cui 18 edicole cittadine aderenti all’iniziativa dove oltre ad acquistare i quotidiani sarà possibile anche degustare cibo della grande tradizione italiana esaltando nel contempo il grande valore aggregativo e sociale delle edicole e l’importanza del mangiare sano e della food policy.

Non solo degustazioni quindi ma anche show cooking in compagnia di chef affermati. Foodicola nasce con lo scopo di valorizzare specifici alimenti italiani, dai formaggi ai salumi passando per la birra organica. Le 22 realtà formano un itinerario che parte da piazza XXV aprile e arriva a Porta Genova – vere e proprie stazioni del gusto dove fermarsi per degustarne le specialità o semplicemente assistere agli eventi in programma. Il punto centrale della manifestazione sarà rappresentato da piazza Cordusio, dove si terrà uno speciale show cooking in diretta su Sky e in collaborazione con Gambero Rosso. Diversi momenti di aggregazione vedranno protagonista Confagricoltura che racconterà Milano come principale comune agricolo d’Italia.

Grazie alla collaborazione con Runner Motivator, appuntamenti specifici saranno dedicati anche agli amanti dello sport, che potranno seguire un percorso a tappe per le vie della città di corsa e fit walking. Verranno coinvolte, per la partenza, le aree di Dergano e Corvetto.

Particolare importanza è stata data alle famiglie e ai bambini, per i quali saranno organizzati eventi che hanno come scopo la conoscenza del cibo e l’importanza della corretta alimentazione. Attenzione anche al sociale grazie alla collaborazione con la onlus Pane quotidiano, dove durante tutto il periodo verrà supportato il suo impegno a favore della città, sarà centrale per poter trasmettere il giusto messaggio alla cittadinanza contro la lotta allo spreco.

In occasione del lancio di Foodicola, sarà inoltre presentato Iltuogiornale.it, un nuovo free press di 16 pagine, che sarà distribuito con il suo primo numero in 100.000 copie nelle edicole cittadine. Un giornale che racconterà il ruolo delle edicole nel territorio e le attività che si svolgono a Milano, rinnovando così la tradizionale attività informativa delle edicole.

ECCO TUTTE LE VARIE EDICOLE