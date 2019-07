Una grande festa musicale in Fondazione Prada il 27 settembre

Fondazione Prada presenta il terzo e ultimo appuntamento del progetto musicale I want to like you but I find it difficult, a cura di Craig Richards, negli spazi esterni della sede di Milano.

L'evento

L’evento include le performance del produttore, DJ e compositore britannico Sam Shepherd, conosciuto come Floating Points, autore di sonorità uniche, ispirate a generi musicali del passato e capaci di superare ogni stile; della polistrumentista francese Colleen, che nelle sue performance da solista utilizza vari strumenti musicali ed effetti a pedale esplorando costantemente nuovi suoni e modi di fare musica; del DJ britannico Ben UFO, considerato uno dei migliori al mondo per la sua capacità di fondere universi musicali sperimentali in una nuova e coerente narrazione e del musicista e produttore inglese Craig Richards.

Concepito come una serie di tre appuntamenti (i primi due si sono svolti il 16 maggio e il 14 giugno), il progetto rappresenta un tentativo di esplorare una pluralità di generi e linguaggi musicali. Partendo da una visione personale sviluppata da Craig Richards, il programma è aperto alle contaminazioni e propone dialoghi inaspettati tra artisti affermati ed emergenti. La musica è concepita come una manifestazione di libertà creativa sia per i musicisti stessi che per il pubblico coinvolto.

Biglietti

I biglietti sono disponibili sul sito web della Fondazione Prada fino alle ore 17 del 27 settembre o all’entrata degli spazi (Largo Isarco 2, Milano) dalle ore 18 alle 22.45 dello stesso giorno. I biglietti early-bird al prezzo speciale di 15 euro sono acquistabili online fino alla mezzanotte del 31 agosto.

LINE-UP

Floating Points (live)

Ben UFO

Colleen (live)

Craig Richards