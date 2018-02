Exotic generation italy 2018

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

EXOTIC GENERATION, l'unico festival internazionale nato nella lontana Russia dall'inventiva della ballerina e coreografa nonchè insegnante di fama mondiale Tatiana Marsheva, raggruppa i migliori performers di Exotic: l'espressione più sensuale della Pole Dance. Lo show, dopo il grande successo di pubblico e critica dello scorso anno, è ai rulli di partenza per la seconda volta nella sua versione italiana, l'EXOTIC GENERATION ITALY. Le date stabilite sono il 7 e 8 Aprile 2018. Fervono i preparativi alla Live It Up di Rozzano che, in qualità di organizzatore e location dell'evento, indosserà il proprio abito migliore per accogliere in maniera consona il pubblico e le più più grandi professioniste del panorama internazionale ospitati in duecentocinquanta mq di comoda platea sovrastata da quaranta mq di palco (otto x cinque) con effetti luminosi e sonori all'avanguardia. Exotic Generation Italy è diviso in categorie che saranno giudicate da cinque tra i più qualificati esponenti internazionali del mondo della Pole Dance e della danza: - Tatiana Maesheva: Ideatrice di Exotic Generation e madrina di Exotic Generation Italy Ed in ordine alfabetico: - Artem Kazymov: Più volte campione ucraino di danza moderna e pole dance, coreografo e fondatore della scuola "Only First". Pluripremiato anche in Europa per le sue performances di pole dance. - Slan Silver Bullet: Nato come ballerino di break dance (che ha praticato ai massimi livelli) si avvicina alla pole dance nel 2011: ai giorni nostri è il maggiore intenditore del mondo exotic e di Floor Work in Russia, Ucraina e Bielorussia. - Tania Morini: Classificatasi a ridosso della top ten nei Campionati italiani 2016 e 2017 ed unica performer italiana della sua categoria ad essere stata ammessa ad Exotic Generation Moscow 2018, Tania è una delle poche insegnanti certificate di Pole Dance in Italia: un concentrato di talento e professionalità che in Live It Up trasmette a tante donne la sua stessa passione. - Valentina Domino: Classificatasi seconda nella categoria Expert Gruppi all'Exotic Pole Dance Contest 2017 Valentina, titolare del Body Rock Pole Dance Studio di Milano, si inserisce nella rosa delle più qualificate insegnanti italiane di Exotic. Exotic Generation Italy è un evento nell'evento: iI giorno 8 Aprile, data successiva alla competizione vera e propria, I docenti che compongono la giuria saranno disponibili per esclusivi workshops di gruppo. Un'occasione grande ed unica. Se anche voi siete quelle che "date loro un paio di tacchi alti, preferibilmente altissimi, un palo e vi stupiranno" non potete mancare! Entrando a far parte dello show avrete la possibilità di celebrare il vostro amore per l'arte, il ballo, la femminilità, la sensualità e la bellezza e di sfidarvi esibendo le vostre capacità da un palco prestigioso! Sei le categorie tra le quali scegliere, Exotic Flow, Exotic Old School, Exotic Hard, Exotic Theatre, Exotic Show Group ed Exotic New Face: a quale ti senti più affine?