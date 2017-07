Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Lunedì 10 luglio dalle ore 21 alle 23, a Rho in provincia di Milano, presso il CentRho in Piazza San Vittore 22, nell’ambito della Festa de l’Unità si terrà l'incontro "Dopo Expo, la Città delle Scienze: i rhodensi protagonisti”, con il Gotha del post Expo. Interverranno, infatti, Giovanni Azzone (presidente Arexpo), Claudio Gandolfi (prorettore Unimi), Piercesare Secchi (professore ordinario PoliMi e capo area dello Human Technopole), Fabrizio Pregliasco (direttore sanitario Ircss Galeazzi), Massimo Minelli (copresidente Alleanza delle cooperative Lombardia) e Pietro Romano (sindaco di Rho), che hanno la peculiarità di essere tutti rhodensi. Introduce il deputato Pd Vinicio Peluffo. L'incontro vedrà inoltre l’intervento del consigliere regionale Pd Carlo Borghetti, e la partecipazione degli ultimi 4 ex sindaci di Rho: Arianna Cavicchioli, Paola Pessina, Roberto Zucchetti e Amedeo Galli. Milano, 6 luglio 2017 Ufficio Stampa Paola Galimberti Tel 340.9777328