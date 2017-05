Da Fatima una luce per i nostri giorni - 16 maggio 2017

Circoli Culturali Giovanni Paolo II Conferenza Da Fatima una Luce per i Nostri Giorni Martedì 16 Maggio 2017 alle ore 20.30 Ambrosianeum, Via delle Ore 3, Milano In occasione del centenario delle apparizioni mariane di Fatima, e del pellegrinaggio della statua della Madonna di Fatima nelle diocesi Lombarde, I Circoli Culturali Giovanni Paolo II, propongono una conferenza su questo tema. Il valore profetico delle rivelazioni di Fatima rimane di grande validità ancora oggi e non sembra esaurirsi con il passare degli anni. Nel momento storico attuale, quale significato ha per i fedeli il messaggio di Fatima, che dimostra tutta la preoccupazione e la tenerezza della Madonna per le sorti dell'umanità intera? Rifletteremo su questi temi grazie all'aiuto di due illustri esperti: Saverio Gaeta, giornalista e scrittore, studioso delle manifestazioni mariane, e Don Vittorio De Paoli, Assistente spirituale nazionale per l'Apostolato mondiale della Madonna di Fatima. Presenterà Padre Luca Gallizia, L.C., Presidente dell'Università Europea di Roma L'incontro si terrà Martedì 16 Maggio alle ore 20.30, presso la sala Falck dell'Ambrosianeum di Milano, in Via delle Ore 3. Per informazioni: lmgallizia@legionaries.org Informazioni sui relatori: Saverio Gaeta Saverio Gaeta, 58 anni, è caporedattore dei settimanali Famiglia Cristiana e Credere. Ogni Sabato conduce una rubrica su Radio Maria, per la quale cura anche le interviste con Padre Livio Fanzaga. Studioso delle manifestazioni mariane e delle tematiche religiose che coinvolgono fede e ragione, ha pubblicato una sessantina di libri, fra saggi, biografie e interviste. L'ultimo suo lavoro è Fatima. Tutta la verità, per le Edizioni San Paolo. Don Vittorio De Paoli Don Vittorio De Paoli è sacerdote diocesano dal 1988, Parroco di San Giuseppe Della Pace a Milano, Decano del Decanato Sempione e referente lombardo per la Comunità Cenacolo di Suor Elvira. Attualmente è Assistente Spirituale Nazionale dell'Apostolato mondiale di Fatima, cioè accompagna la statua della Madonna di Fatima quando va in pellegrinaggio nelle varie parrocchie.