Ferragosto a Milano: le migliori cose da fare

Che rimanere a Milano per Ferragosto sia stata una scelta volontaria o una necessità poco importa. La città non si ferma nemmeno per questa festa e - con più parcheggi e posti a sedere sui mezzi pubblici - propone come sempre tanti eventi per passare il tempo libero. Dai fuochi d'artificio al Castello alle piscine aperte, passando per l'ingresso gratuito in alcuni musei, ecco quali sono le migliori cose da fare questo Ferragosto in città.

Cultura

Per chi desidera approfittare di questo giorno di festa per visitare una mostra, saranno diversi i musei che rimarranno aperti. Palazzo Reale è visitabile con le sue esposizioni sui pittori preraffaelliti, Nanda Vigo, Guido Pajetta e Nespolo. Aperto nonostante Ferragosto anche il Pac - Padiglione d'Arte Contemporanea, che ospita la mostra 'O Amor Se Faz Revolucionário'. Le Gallerie d'Italia, poi, oltre a rimanere aperte, il 15 agosto offriranno l'ingresso ai visitatori. Visitabili anche il Mudec, la Triennale, il Museo del 900 e la Pinacoteca di Brera, che rimarrà aperta fino alle 22:15 e ospiterà un concerto. Per le famiglie (e non solo), infine, il Museo della Scienza rimane aperto proponendo attività per i più piccoli.

Piscine

Molti gli impianti di MilanoSport che rimarranno accessibili, dai centri balneari Argelati, Lido e Romano ai centri Saini e Lido, passando per le vasche scoperte Cardellino e S. Abbondio (qui l'elenco completo con gli orari). AI Bagni Misteriosi, intanto, per Ferragosto la balneazione è anche in versione notturna, tra dj set e aperitivo serale (per solo set musicale ingresso gratuito).

Iniziative speciali

In occasione di Estate Sforzesca al Castello si terrà un concerto concerto dell'Orchestra Giuseppe Verdi e uno spettacolo di fuochi d'artificio. Alla Basilica di Santa Maria della Passione viene proposto il tradizionale Grande concerto di Ferragosto, che quest'anno vede esibirsi l'Orchestra Theresia. Al Milano Latin Festival intanto si ballerà scatenati in uno schiuma party.