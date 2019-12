Milano, arriva una festa di Natale per single

Venerdì 13 dicembre arriva un evento dedicato a tutti i single: presso Farm65 si svolgerà infatti un brindisi pre-natalizio a base di champagne, protagonista e icona di tutti i festeggiamenti.

Una serata a base di champagne

A due passi dal Naviglio Pavese, in un luogo moderno e accogliente, tutti gli ospiti potranno chiacchierare deliziati da flûte di champagne e ottimo cibo. La serata, infatti, prevede una degustazione di tre champagne scelti accuratamente da un enologo esperto, accompagnata da una veloce introduzione nel mondo delle bollicine francesi, per evidenziare le caratteristiche di produzione e le diverse varietà proposte durante la serata. A seguire, gustosi finger food delizieranno i palati suggerendo l’abbinamento perfetto con un prezioso calice. Dopo di che, si gioca e si scherza, si chiacchiera e ci si conosce meglio: come si suol dire, in vino veritas.

L'evento è organizzato da Meetic, servizio di dating on-line.

Per iscrizioni cliccare sul link dedicato.