Festival teatrale Uilt

Milano, gennaio 2018. Partirà a Milano, il prossimo sabato 13 gennaio, la prima edizione del Festival UILT–Unione Italiana Libero Teatro, sezione Lombardia.



UILT – l’associazione che conta nella nostro territorio oltre 100 compagnie iscritte con più di 2000 associati - propone dunque un contest di 6 spettacoli teatrali, che si terranno a Milano presso il Politeatro di Viale Lucania 20 tra gennaio e febbraio: i gruppi teatrali lombardi che si alterneranno sul palcoscenico sono stati selezionati nel 2017 dopo un’apposita qualificazione.



Il Festival. Le sei compagnie che si preparano ad andare in scena saranno valutate da un’apposita giuria, la quale - al termine delle performance – nominerà due sole formazioni che saranno proposte al Comitato Nazionale per la partecipazione al Festival UILT.



“La rassegna costituisce un’occasione preziosa per valorizzare il mondo del teatro e i suoi tanti talenti – spiegano Mario Nardi, presidente di UILT Lombardia e Christian Muggiana, organizzatore della kermesse – Ci auguriamo una partecipazione calorosa da parte di numerosi amanti del teatro e del pubblico, per regalare un momento di visibilità importante alle compagnie amatoriali e alle associazione culturali che con tenacia tengono viva la passione per la recitazione.”



Il Cartellone. Qui di seguito date e programmi del Festival:

13 Gennaio 2018 ore 21.00 “Associazione Culturale La Lampada” - MI

14 Gennaio 2018 ore 16.00 “Associazione Teatrale Besana Brianza” – Besana MB

20 Gennaio 2018 ore 21.00 “Associazione Oneiros Teatro” – Cinisello B. MI



10 Febbraio 2018 ore 21.00 “Gruppo Teatrale del Pentagono” - MI

11 Febbraio 2018 ore 16.00 “Associazione Culturale Teatro.Link” - MI

24 Febbraio 2018 ore 21.00 “Compagnia Effetti Collaterali” - VA



L’ingresso ai singoli spettacoli ha un costo di 8 euro per il biglietto.



Contatti:

Presidenza UILT Lombardia Segreteria Organizzazione Festival

Mario Nardi Claudio Torelli Christian Muggiana

338/899521 347/3108695 349/4040087