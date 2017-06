Fiabe e sinfonie a Zibido San Giacomo

A Zibido San Giacomo il giorno 18 giugno 2017 dalle ore 16.15, nella suggestiva cornice di Piazza Roma l' ADS Oratorio Zibido, la Proloco unitamente alla "Civica Scuola Musicale di Zibido San Giacomo" e all'associazione genitori "Il Girotondo" presentano l'evento: "FIABE E SINFONIE NEL SOLSTIZIO D'ESTATE" L'evento, nella sua seconda edizione si svolgerà come di consueto nella piazza del paese, attorno all'esibizione di musica classica dell'Orchestra Filarmonica dei Navigli. Intendiamo in questo modo sostenere e valorizzare alcune eccellenze presenti nel nostro Comune, dalla Scuola Civica di Musica, all'Oratorio della parrocchia di San Giacomo, alla Proloco locale e alla ADS Oratorio Zibido giovane realtà che festeggia in questa occasione il primo anno. In particolare L'Orchestra Filarmonica dei Navigli incontrerà i bambini e le famiglie in un appuntamento di musica classica, dedicata quest'anno alle musiche da film. Un laboratorio per la costruzione di strumenti musicali precederà il concerto e permetterà ai più giovani di suonare con l'orchestra, diretta dal maestro Maurizio Tambara. Divertimento e convivialità per festeggiare tutti insieme l'arrivo della stagione più calda e per riscoprire i valori della cultura e dell'amicizia che attraversano il nostro territorio, saranno accompagnati da un rinfresco a buffet. Il ricavato della serata sarà devoluto all'Oratorio della Parrocchia di San Giacomo.