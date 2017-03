Presentata a Melegnano la 454esima fiera del Perdono, 2017

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Sarà ancora una volta una Fiera del Perdono indimenticabile, ricca di emozioni, divertimento e cultura quella in programma dal 13 al 17 aprile. La 454a edizione è stata presentata alla stampa, a Palazzo Broletto, dal sindaco Vito Bellomo, accompagnato dal vicesindaco Raffaela Caputo e dalla presidente di Confcommercio Imprese per l'Italia - Associazione territoriale di Melegnano Caterina Ippolito. Fitto il programma delle attività per il 13 aprile, Giovedì Santo, e nei giorni successivi. «La Fiera - spiega il primo cittadino - nasce agricola e siamo orgogliosi della nostra identità e della nostra storia. Abbiamo così mantenuto salde le origini accanto alle novità, agli appuntamenti culturali e agli spettacoli. I visitatori troveranno nel fossato del Castello mediceo gli antichi mestieri e gli animali di alcune pregiate razze in via di estinzione. Tornerà a esibirsi, dopo il successo dello scorso anno, la ballerina delle Molecole Show, sospesa in aria grazie a un grappolo di palloncini, e ci saranno cori, spettacoli teatrali, mostre di pittura e filateliche, appuntamenti enogastronomici, esposizioni e prove cinofile. Tantissimo spazio sarà riservato alle famiglie e ai più piccoli, con giochi e attrazioni loro dedicate come Pompieropoli, dove potranno apprendere giocando come i vigili del fuoco affrontano le emergenze». «Melegnano - aggiunge Caterina Ippolito - si pone sul territorio come alternativa alla vicina Milano per il commercio, le attività culturali, i servizi e i grandi eventi. Per questo collaboriamo da sempre con l'Amministrazione affinché, grazie a un calendario sempre più ampio e in grado di soddisfare adulti e bambini, la città continui a migliorare». Nel programma non mancheranno i conferimenti delle tradizionali benemerenze cittadine, il corteo storico, un gran numero di bancarelle e stand nelle vie, gonfiabili e il luna park. «La manifestazione - ha concluso il primo cittadino - continua a crescere grazie alla forte sinergia con i commercianti, le associazioni, le scuole e tutta la società civile. Grazie a questo sforzo riusciamo a realizzare eventi sempre più ricchi di appuntamenti, così tanti da doverli diluire in un arco di tempo maggiore rispetto alla sola Fiera. Grazie al coinvolgimento attivo di tutti sono certo che anche questa edizione sarà un successo pieno. Dobbiamo essere fieri della nostra città e di tutti i suoi cittadini». Tra le attività di "avvicinamento" alla Fiera, sabato 8 aprile si terranno il 34° Aperitivo del Perdono, autentico show cui parteciperà Davide Milani con la sua band, e il tradizionale concorso delle vetrine.