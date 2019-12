Un viaggio dentro la tecnologia: a Milano arriva il Dyson “technology museum”

Dyson porta l’innovazione nel cuore di Milano, all’interno di Swiss Corner – al numero 2 di via Palestro – con i prodotti presentati come in un vero e proprio museo. Dal rivoluzionario aspirapolvere senza filo V11 al purificatore Pure Hot+Cool, passando per il mondo Personal Care con Supersonic e Airwrap, e arrivando fino alla lampada Lightcycle.

Fino al 15 dicembre – l’ingresso è libero - il pubblico potrà scoprire le tecnologie Dyson attraverso i “cutaway”, prodotti sezionati in modo da rendere visibili le componenti interne e il loro funzionamento, e la Kinetic Technology: attraverso una semplice gestualità sarà possibile muovere gli elementi sul videowall, come nel film “Minority report”, entrando all’interno di Dyson V11 e scoprirne la tecnologia.

Un’occasione unica per conoscere da vicino il DNA di Dyson e il percorso di Ricerca e Sviluppo che dà vita a ogni nuova tecnologia.