Filarmonica di Milano, arrivano le repliche (gratis) dei concerti

La celebre Fil-Filarmonica di Milano è stata battezzata nel maggio 2019 al Palazzo delle Scintille - il suggestivo padiglione art nouveau dell’Ex Fiera Campionaria di Milano che nel 1946 ospitò la stagione estiva del bombardato Teatro alla Scala. Per l’occasione il Direttore Daniele Gatti ha diretto l’integrale sinfonica di Robert Schumann in due giorni di appuntamenti gratuiti che hanno raggiunto oltre tremila spettatori.

Un festeggiamento via radio

A un anno di distanza, l’Orchestra festeggia i primi dodici mesi di attività proponendo su Rai Radio 3 - e per la prima volta in assoluto in radio – tutti i concerti diretti da Gatti nel 2019 e dedicati al Romanticismo tedesco: l’integrale delle sinfonie di Schumann e Brahms, insieme alle Variazioni per orchestra su un tema di Haydn e alla Tragische Ouvertüre (Ouverture tragica), entrambe di Brahms. Il progetto radiofonico è stato reso possibile grazie a Musicom.it, che fin dal primo concerto ha messo a disposizione dell’orchestra e del Maestro Gatti la sua esperienza per la realizzazione di tutte le registrazioni audio.

I concerti

Hanno inaugurato la rassegna radiofonica la "Prima e la Terza Sinfonia" di Schumann venerdì 29 maggio: si prosegue venerdì 5 giugno con la "Seconda e la Quarta di Schumann". Appuntamento successivo venerdì 12 giugno (replica anche sabato 20 giugno alle 12), con l’Ouverture tragica e la "Prima Sinfonia" di Brahms (registrate al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano lo scorso autunno, in collaborazione con la Società del Quartetto di Milano, come tutti gli altri lavori di Brahms eseguiti da LaFil).

Venerdì 19 giugno alle 20:30 saranno invece trasmesse la "Terza e la Seconda Sinfonia" di Brahms, e, infine, venerdì 26 giugno, le "Variazioni per orchestra" e "la Quarta Sinfonia" di Brahms.

Prima di ogni concerto Daniele Gatti introdurrà il programma.

Una nuova forma di appuntamento con il pubblico

«Sono lieto che l’anniversario de LaFil sia celebrato con la trasmissione su Radio 3 - aggiunge il Presidente dell’Orchestra Luca Formenton -. Soprattutto oggi, in un momento molto difficile per una compagine con programmi nuovi e ambiziosi, voglio ribadire che la musica non si ferma. Nel prossimo futuro, rispettando tutte le normative che il Governo vorrà indicare, stiamo progettando in forme nuove appuntamenti con il nostro pubblico, che ci ha seguito con crescente entusiasmo nella scorsa stagione. La speranza mia e di tutta l’Orchestra è comunque di tornare quanto prima a suonare dal vivo».

«Abbiamo scelto di dare un legame tematico ai nostri concerti – ha detto Daniele Gatti in occasione delle esecuzioni –. Dopo le Quattro Sinfonie di Schumann alle Scintille, abbiamo pensato a un pendant naturale, ossia le Quattro Sinfonie di Brahms, che non solo mettono in luce i legami storici e artistici tra i due compositori, ma che permettono anche di completare una panoramica dello sviluppo sinfonico della Germania dell’Ottocento».

Vincitore del Premio Abbiati, nominato in Francia Chevalier de la Légion d’honneur, Gatti è stato tra gli ideatori de LaFil insieme ai quattro soci fondatori: Luca Formenton, Roberto Tarenzi, Carlo Maria Parazzoli e Marco Seco. Attualmente è Direttore Musicale del Teatro dell'Opera di Roma e dell'Orchestra Mozart. È inoltre Consulente artistico della Mahler Chamber Orchestra (MCO)