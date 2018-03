Torna "Floralia": il 24 e il 25 marzo piazza San Marco si trasforma in un giardino fiorito

L'edizione primaverile di Floralia, il mercatino di piante, fiori e prodotti artigianali, torna a trasformare piazza San Marco, a Brera, in un profumato giardino in fiore.

Il mercatino vede partecipare vivai specializzati, provenienti da tutt'Italia, con agrumi, piante da ombra, ortensie, rose, dianthus, acidifoglie, rododendri, piante grasse, lavande, erbe aromatiche, bulbi e orchidee. In vendita anche casette in legno e stoffa, da giardino, giochi creativi per i più piccoli, fiori recisi, prodotti biologici a base di lavanda e "collettori del sole" (sculture da esterno che catturano ed emanano luce).

Per l'occasione, aprirà la terza cappella del transetto meridionale della Basilica di San Marco, visitabile dalle 11 e dalle 15 con un tour guidato.