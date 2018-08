"I want to like you but it was difficult": venerdì 28 settembre alla Fondazione Prada

Venerdì 28 settembre alla Fondazione Prada si terrà il terzo appuntamento del progetto musicale I want to like you but it was difficult a cura del dj Craig Richards.

La line-up della serata include l’artista techno Monolake Live Surround di base berlinese, il polistrumentista tedesco Burnt Friedman, il musicista elettronico inglese Joy Orbison e l’artista e dj messicana Baby Vulture. Craig Richards partecipa come dj all’evento. I DJ-set e le performance dal vivo si svolgono in diversi luoghi all’interno della sede di Milano della Fondazione Prada. Il pubblico è invitato a muoversi liberamente negli ambienti esterni, sperimentando nuove modalità con cui interagire con l’architettura e ampliando in questo modo le potenzialità degli spazi.

Dal mercoledì 1 agosto un limitato numero di biglietti al prezzo speciale di 12 euro è disponibile online nel sito della Fondazione Prada www.fondazioneprada.org.