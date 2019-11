Fundraising progetto "non lasciamoli soli!"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

NON LASCIAMOLI SOLI ! Progetto a sostegno dell’inserimento sociale, educativo e di avvio al lavoro rivolto ai ragazzi in difficoltà neo-maggiorenni “Li chiamano ragazzi a rischio, delinquenti, ragazzi di strada, giovani devianti, mostri di mamma. Per me sono ragazzi e basta” (don Claudio Burgio, Non esistono ragazzi cattivi, Paoline , Milano 2010) L’Associazione Kayrós, una comunità di accoglienza per minori e maggiorenni in difficoltà, fondata nel 2000 da don Claudio Burgio con sede a Vimodrone nella periferia est di Milano, ospita adolescenti provenienti dal carcere minorile, dalle periferie milanesi e dalla strada; ragazzi trasgressivi che, abbandonati a se stessi, sconfinano in comportamenti antisociali e perdono il controllo della loro impulsività fino a diventare pericolosamente violenti, i cosiddetti “ragazzi cattivi” e per questo considerati diversi. Don Claudio e gli educatori di Kayròs accompagnano questi giovani in un percorso educativo volto al cambiamento ed al raggiungimento di una autonomia responsabile fino alla maggiore età. Il percorso che i nostri ragazzi fanno li aiuta a consolidare la loro autonomia, a sviluppare un approccio positivo alla vita, ad integrarsi nella società ed essere autosufficienti. Al momento, i ragazzi presenti in Comunità, che vivono in appartamenti cosiddetti “per l’autonomia”, sono 12 ma il numero di richieste è in crescita, nasce quindi l’esigenza di fornire loro nuovi alloggi temporanei, per poterli accompagnare nel completamento del loro percorso ed aiutarli a trovare la loro posto nella società in un contesto amicale, godendo anche della vicinanza degli adulti che li hanno accompagnati fino a quel momento. Donare per arredare, questa è l’idea nata tra le mura di Kayrós; con il supporto dei donatori e di Fondazione di Comunità Milano, un’istituzione che sostiene lo sviluppo e il rafforzamento di comunità solidali ed integrate, e promuove la realizzazione di progetti locali sostenibili con il contributo di Istituzioni, Terzo Settore, imprese e cittadini, promuoviamo il progetto “Non lasciamoli soli!”, un percorso di rinascita per giovani con storie di trasgressione, che abbandonati a sé stessi corrono il rischio di diventare “ragazzi cattivi”. Obiettivo di questa collaborazione è arredare due appartamenti che ospiteranno otto ragazzi ciascuno, attraverso una raccolta fondi sulla piattaforma For Funding (https://www.forfunding.intesasanpaolo.com/DonationPlatform-ISP/nav/progetto/non-lasciamoli-soli). Tutti noi possiamo fare qualcosa per aiutare i ragazzi più fragili che vivono nella nostra città, un piccolo gesto che può essere importante per uscire da una situazione di disagio. Tutti coloro che doneranno almeno € 15.00 potranno assistere ad una serata spensierata la cui parola d'ordine sarà "leggerezza e divertimento" offerta dai comici di Zelig e Colorado; saranno presenti i Pis & Lov, Fabrizio Fontana (Capitan Ventosa di Striscia la Notizia) e Gigi Rock. “Comics for Kayrós” si terrà al Teatro Franco Parenti a Milano martedì 10 dicembre 2019 alle ore 21.00. Donate e venite a divertirvi con noi !