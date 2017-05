"Gabriele Salvatores in 35": dal 19 maggio al 4 giugno al MIC

Dal 19 maggio al 4 giugno il Museo Interattivo del Cinema presenta Gabriele Salvatore in 35 mm, una rassegna omaggio al regista italiano che ripercorre la sua carriera attraverso i suoi più bei film, proiettati esclusivamente in pellicola 35 mm.

Tra i film in calendario: Io non ho paura (2003), magistrale adattamento del romanzo di Niccolò Ammaniti che indaga il rapporto tra adulti e bambini; Marrakech Express (1989), pellicola dedicata all'amicizia; Quo vadis, baby? (2005), girato in presa diretta; Educazione siberiana (2013), esplorazione di un mondo semisconosciuto; Mediterraneo (1991), vincitore del Premio Oscar come miglior film straniero.

Di seguito date e orari delle proiezioni:

Venerdì 19 maggio

h 15.00 Io non ho paura

Gabriele Salvatores, Italia, 2003, 108’. Con Giuseppe Cristiano, Dino Abbrescia.

La vita di Michele, 10 anni, è sconvolta quando trova un bambino segregato al buio, in una buca tra i campi.

Domenica 21 maggio

h 17.00 Marrakech Express

Gabriele Salvatores, Italia, 1989, 107’. Con Diego Abatantuono, Fabrizio Bentivoglio.

Quattro amici partono alla volta del Marocco per pagare la cauzione di un vecchio amico, arrestato per

possesso di droga.

Martedì 23 maggio

h 17.00 Quo vadis, baby?

Gabriele Salvatores, Italia, 2005, 102’. Con Angela Baraldi, Gigio Alberti.

Il passato di Giorgia, investigatrice privata di 39 anni, torna con angoscia quando un amico le recapita alcune vecchie lettere della sorella, morta suicida sedici anni prima.

Mercoledì 24 maggio

h 17.15 Come dio comanda

Gabriele Salvatores, Italia, 2008, 103’. Con Filippo Timi, Elio Germano.

Il disoccupato Rino cresce solo il figlio Cristiano non senza difficoltà. Nel frattempo l’amico Quattro Formaggi precipita in un baratro di follia e criminalità.

Giovedì 25 maggio

h 17.00 Kamikazen – Ultima notte a Milano

Gabriele Salvatores, Italia, 1987, 98’. Con C. Bisio, A. Catania.

Truffati dal loro manager, sei comici dilettanti pagano 100.000 ciascuno per esibirsi in uno squallido locale.

Venerdì 26 maggio

h 15.00 Denti

Gabriele Salvatores, Italia, 2000, 98’. Con Sergio Rubini, Anita Caprioli.

Ossessionato dai suoi ingombranti incisivi, Antonio passa da un dentista all’altro mentre in lui affiorano i ricordi d’infanzia.

Sabato 27 maggio

h 15.00 Educazione siberiana

Gabriele Salvatores, Italia, 2013, 110’. Con John Malkovich, Arnas Fedaravicius.

L’amicizia di Kolima e Gagarin, giovani siberiani, è messa a dura prova dalle ferree imposizioni sociali e familiari che gravano su di loro.

Domenica 28 maggio

h 17.00 Mediterraneo

Gabriele Salvatores, Italia, 1991, 96’. Con Diego Abatantuono, Claudio Bigagli.

Nel 1941, un manipolo di soldati italiani sbarca su un’isola greca incaricati di presidiarla. L’isola però è semideserta e i soldati non sono molto avvezzi alla vita militare.

Martedì 30 maggio

h 15.00 Amnèsia

Gabriele Salvatores, Italia/Spagna, 2002, 110’. Con Diego Abatantuono, Sergio Rubini.

A Ibiza si intrecciano le vite del regista a luci rosse Sandro, del centauro e proprietario di un chiosco sulla spiaggia Angelino e del commissario di polizia dell’isola.

Venerdì 2 giugno

h 17.00 Sud

Gabriele Salvatores, Italia, 1993, 86’. Con Silvio Orlando, Claudio Bisio.

Quattro disoccupati occupano il seggio elettorale di una cittadina del sud, non sanno però che tra gli ostaggi c’è la figlia del boss della zona.

Sabato 3 giugno

h 15.00 Happy Family

Gabriele Salvatores, Italia, 2010, 90’. Con Margherita Buy, Fabio De Luigi.

I destini di due famiglie si incrociano a causa dei figli quindicenni caparbiamente decisi a sposarsi.

Domenica 4 giugno

h 19.00 Turné

Gabriele Salvatores, Italia, 1990, 91’. Con Diego Abatantuono, Fabrizio Bentivoglio.

Gli amici e attori teatrali Dario e Federico partono insieme in turné. Federico però non sa che è Dario l’uomo per il quale la fidanzata l’ha lasciato.