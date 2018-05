"Garage Market delle Gemelle e Sagra delle Fave": il 3 giugno alla Balera dell'Ortica

L'iniziativa Garage Market delle Gemelle e Sagra delle Fave arriva alla Balera dell'Ortica domenica 3 giugno.

Il locale si trasformerà in un "eclettico e coloratissimo mercatino dell’usato", come scrivono gli organizzatori, tra oggetti vintage e artigianato. Si parte con l'apertura alle 16; poi, alle 17 e alle 18, seguono due round di uno spettacolo di marionette. Ad animare l'evento anche la selezione musicale di Dj Enry Sold Out e l'esibizione dal vivo di Sugardaddy & The Cereal Killers (dalle 22). Per rifocillarsi a disposizione specialità abruzzesi e street food.