Ghali incontra i suoi fan in Mondadori

Sabato 22 febbraio il rapper Ghali incontrerà i suo fan presso la Mondadori di piazza Duomo e firmerà le copie dell'album "DNA" Warner Music

Il nuovo album di Ghali

Dna è un album di Ghali pubblicato il 20 febbraio 2020 per Sto Records. L'album è stato annunciato per la prima volta al termine del video ufficiale di Flashback pubblicato il 20 novembre 2019. L'album è stato anticipato dai singoli “Flashback” e “Boogieman” in collaborazione con Salmo.

La sua carriera

Il 14 ottobre 2016 Ghali ha pubblicato su Spotify il singolo di debutto Ninna nanna. Il singolo è stato in seguito certificato triplo disco di platino dalla FIMI per le oltre 150.000 copie vendute.

Il 3 febbraio 2017 è stata la volta del secondo singolo Pizza kebab, che ha raggiunto la terza posizione della Top Singoli ed è stato certificato disco d'oro dalla FIMI. Il 27 aprile il singolo Pizza kebab viene certificato disco di platino dalla FIMI.

Il 12 maggio 2017 ha pubblicato il terzo singolo Happy Days, che ha anticipato l'uscita del suo album di debutto, intitolato semplicemente Album e pubblicato il 26 maggio.

L'incontro di sabato 22 febbraio è gratuito.