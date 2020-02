Una giornata per bambini tra libri e fumetti alla Libreria dei Ragazzi

Sabato 8 febbraio arriva una giornata speciale per tutti i piccoli lettori: alla Libreria dei Ragazzi, infatti, si terrà una serie di incontri dedicati ai libri e fumetti per bambini.

Il programma

- Ore 11: "Leggere fumetti: laboratorio per sfatare pregiudizi" Con Gud (Tunué)

È proprio vero che un fumetto…“ha poco testo e quindi poco da leggere”? “È troppo facile, troppo ‘leggero’, troppo da piccoli”? E che “non si può leggere ad alta voce”? Sono molti i dubbi diffusi e le resistenze quando si tratta di introdurre racconti e romanzi a fumetti come proposte di lettura a scuola o casa. Che cosa ci perdiamo? Quali benefici nell’educazione alla lettura e quali possibilità nelle attività didattiche? Un incontro formativo per sfatare falsi miti, conoscere più da vicino cos’è un graphic novel e ricevere proposte di lettura e percorsi didattici.

Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria: 02.29.53.35.55 | info@lalibreriadeiragazzi.it

- Ore 16.30: Premio Strega Ragazzi Dediche e incontro a tu per tu con la scrittrice Marta Palazzesi. Sarà presente anche l’autrice del romanzo Nebbia (Il Castoro), finalista al Premio Strega Ragazze e Ragazzi.

- Ore 17: Fumetti. "Jo e i tre cappottini, fumetti pieni di ODIO (e cuoricini)".

Lettura e laboratorio per piccoli aspiranti fumettisti… arrabbiati! Con l’autore Gud (Tunué). Alzi la mano chi non odia qualcosa. Be’, non siete i soli: Jo odia proprio tutto, e tutti! Non sopporta la scuola, gli amici e neanche i genitori, ma quando, indossati tre cappottini magici, si troverà dall’altra parte dello specchio, capirà gli effetti di tutta la sua rabbia e l’importanza di esternare le proprie emozioni. Gud torna a trovarci con una nuova divertentissima favola moderna e un laboratorio per dare forma a tutta l’esplosiva rabbia di Jo imparando a disegnare una storia a fumetti!

Età: dai 6 anni. Prenotazione obbligatoria: 02.29.53.35.55 | info@lalibreriadeiragazzi.it

- Oe 17: Giornalismo, "Lo Spunk: redazione per giornalisti in erba. Laboratorio per creare la propria rivista indipendente!" A cura del collettivo Towanda.

In libreria arriva a trovarci una redazione vera e propria: quelle del bimestrale per bambini “Lo Spunk”. Quale occasione migliore per scoprire la propria vena giornalistica e dare vita a una rivista come avremmo sempre desiderato leggere? Carta, penna e fantasia alla mano, e al lavoro!

Età: dai 5 anni. Prenotazione obbligatoria: 02.29.53.35.55 | info@lalibreriadeiragazzi.it