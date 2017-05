Happening protestante per la celebrazione del quinto centenario della riforma di Lutero

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Roma, 22 maggio 2017- La Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI), che riunisce le comunità luterane dell'intera penisola, è lieta di annunciare che venerdì 2 giugno a Milano dalle ore 9 alle 14, presso la chiesa di via Marco de Marchi 9, si svolgerà la quarta edizione della Giornata CELI. L'evento è molto rilevante nella vita della Chiesa luterana perché la sua identità è proprio frutto e sintesi della grande ricchezza delle comunità territoriali di cui è formata. L'iniziativa, usualmente a cadenza biennale, questa volta si terrà a tre anni di distanza dall'ultima organizzata a Roma nel 2014. In questo modo, la Giornata - che consente l'incontro tra numerosi rappresentanti delle comunità luterane del nostro Paese - ricadrà nell'anno di celebrazioni del quinto centenario della Riforma. Come ospiti parteciperanno: don Cristiano Bettega direttore dell'Ufficio CEI per l'ecumenismo e il dialogo; Tamás Fabiny, vescovo della Chiesa luterana in Ungheria e Leon Novak, pastore della Chiesa luterana in Slovenia. E' da sottolineare che la Giornata CELI 2017 - aperta a tutti: membri delle altre chiese, ospiti invitati e anche comuni cittadini - si svolgerà altresì nell'ambito di Riforma500. Riforma500 è un grande happening che - dal 1° al 4 giugno, giornata di Pentecoste - riunirà, in un appuntamento nazionale, tutte le chiese battiste, metodiste, valdesi e luterane in Italia e a cui saranno anche presenti l'Esercito della Salvezza e la Chiesa cristiana avventista del 7° giorno. Se la Giornata CELI offre la possibilità di conoscere le diverse comunità luterana dello Stivale - ognuna con piccoli stand espositivi dove trovare materiali illustrativi e anche qualche gustosa specialità regionale - Riforma500 vanta un programma molto articolato con iniziative musicali, teatrali, culturali e momenti di animazione ed evangelizzazione: gli incontri si terranno sia presso le singole chiese protestanti milanesi sia negli spazi del Teatro Dal Verme. La manifestazione sarà l'occasione per riflettere sull'impatto spirituale e culturale del protestantesimo in Europa e nel mondo, nonché un'opportunità per riformulare il senso della fede cristiana per le nuove generazioni. Inoltre, Riforma500 consentirà di approfondire - anche grazie all'intervento di prestigiosi relatori - temi quali il rapporto tra Fede e identità di genere, la violenza contro le donne, la libertà religiosa, le questioni legate a multietnicità, intercultura e integrazione. Le giornate milanesi saranno caratterizzate da un clima gioioso, solidale e condiviso nel solco di quell'orientamento all'ecumenismo e al dialogo interreligioso che è da tempo un tratto caratterizzante del mondo protestante e di quello luterano in particolare. Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI) La Chiesa Evangelica Luterana in Italia, CELI, statutariamente bilingue, italiana e tedesca, è un ente ecclesiastico che attualmente raggruppa 15 comunità, dalla Sicilia all'Alto Adige. I suoi rapporti con la Repubblica Italiana sono regolati dalla legge n° 520 del 1995 (Intesa secondo l'art. 8 della Costituzione). La più antica comunità luterana in Italia è quella di Venezia, risalente alla Riforma attuata dal monaco agostiniano Martin Lutero nel 1517. Capace di evolvere con la società, oggi la CELI è fortemente impegnata non solo nella cura delle anime, ma anche in numerosi ambiti quali cultura, sanità, scuola, assistenza a poveri e immigrati, educazione ambientale, pari opportunità uomo-donna, difesa delle diversità e lotta alle discriminazioni, partecipazione al dibattito etico, religioso e politico. Proprio per questo impegno, la Chiesa Luterana - una chiesa senza grandi patrimoni - riceve ogni anno la fiducia e il sostegno di tantissimi italiani che scelgono di destinarle l'otto per mille sulla dichiarazione dei redditi: così, dal resoconto 2016, emerge che nel 2012 (ultimo dato disponibile) le firme a favore della CELI sono state circa 48.000. www.chiesaluterana.it