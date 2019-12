Verrà inaugurata lunedì 9 dicembre, alle 17:30, alla Casa dei Diritti la mostra Giovanni Novaresio Focus on Somalia fotografie 1954 1958 che porterà per la prima volta a Milano l'artista maestro dell'avanguardia genovese. Dal 1954 Novaresio soggiorna ripetutamente in Somalia che diviene una seconda patria e che gli ispira le sue opere più caratteristiche. In questa occasione paesaggi, giovani somale, pastori, guerrieri non sono opere pittoriche, ma fotografie: sarà infatti visibile una serie di scatti mai esposti prima e per la maggioranza inediti, stampati da negativi originali ritrovati in un deposito. Non si tratta di soggetti “da cartolina”; le fotografie di Novaresio sono infatti basate su di una solida concretezza formale, senza facile esotismo. Completano la mostra, realizzata in collaborazione con l'Adac, Archivio di Arte Contemporanea dell'Università degli Studi di Genova, Art Nomade Milan, Fondazione Garaventa e Progetto Per Questo Mi Chiamo Giovanni, i lavori di due fotografi genovesi, Luigi Fogliati e Giusi Lorelli, che hanno reinterpretato l'opera di Giovanni Novaresio.