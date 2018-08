Motogiro Valtrebbia (Piacenza), 3 giorni di divertimento. Poi tutti in sella per la Casa di Iris (beneficenza)

E' giunto al traguardo dell'undicesima edizione il Motogiro della Valtrebbia (Piacenza), l'evento tutto piacentino organizzato dal gruppo motociclistico "Randagi su di Giri" e dedicato agli appassionati delle due ruote, che ogni anno fa il pieno di pubblico e di partecipanti provenienti anche da molte zone d'Italia. Quest'anno l'appuntamento è per il fine settimana dal 24 al 26 agosto, con una importante novità: i primi due giorni si svolgeranno in centro a Gossolengo in collaborazione con gli amici della Pro Loco di Settima e Gossolengo che hanno organizzato il Val Trebbia Street Fest. Domenica 26, invece, ci si trasferisce tutti come da consuetudine alla "tana" presso l'area di servizio KeroPetrol sulla sp 28 alla porte di Gossolengo: qui è prevista la partenza del MotoGiro che, anche quest'anno, promette grandi emozioni per tutti i partecipanti.

Inoltre il ricavato della manifestazione verrà devoluto in beneficenza, all'hospice Casa di Iris di Piacenza.

Ecco il calendario degli appuntamenti.

Venerdì 24 agosto (Piazza Roma a Gossolengo)

Ore 21,30 concerto dei Dejavu

Sabato 25 agosto

Dalle 18 Calcio Balilla umano e Dj Set a cura di LightHouse Events (per info e iscrizioni 392-9159650)

Domenica 26 agosto Motogiro della Valtrebbia

Ore 7,30 Apertura area raduno, ritrovo presso la Tana dei Randagi all'area di servizio Keropetrol sulla sp 28

Ore 8 apertura iscrizioni Motogiro

Ore 10 Partenza per il giro turistico di circa 60 chilometri attraverso le valli piacentine (Costo 30 euro comprensivi di iscrizione, colazione, pranzo e gadget)

Ore 13 Pranzo al ristorante Olimpia

Ore 16 Premiazioni

Ore 17 Chiusura manifestazione.

Durante la manifestazione sarà presente Drone Fly Italia.

Per info e prenotazioni: randagisudigiri@libero.it 347.3447969 - 331.3741207 - 338.7812606.

Per i pernottamenti confermare la partecipazione entro il 18 agosto.