Giulia Melis in "Fuga dalla materia"

Mercoledì 05 Luglio 2017 alle ore 18.30 presso lo Spazio Porpora di Milano, in Via N.A. Porpora 16 verrà messa rappresentata la fantastica Performance Artistica scritta e interpretata dalla seducente Artista. I presenti, potranno apprezzare la bravura e l’ introspezione di Giulia Melis che rappresenterà una donna abitata al suo interno da una creatura/essenza : “…Talvolta ho come la sensazione che qualcuno abbia preso in affitto il mio corpo, è come una specie di…prurito. E lei, questa cosa a me piace definirla L’essenza della materia” che sta cercando di dividersi da quella materia/corpo. Quando la creatura riuscirà ad uscire e a rinascere, inizierà ad esplorare, e ad abitare, altre materie. Tramite un dinamismo camaleontico si rapporterà con la luce, il fumo, il vetro/specchio e la terra, sempre guidata da una voce onnisciente proveniente dalla donna abitata precedentemente e rappresentante un rimasuglio della memoria emotiva del corpo nell’ essenza. Grazie alla superba interpretazione di Teatro Fisico espressa dal’ Artista, si verrà condotti in un Viaggio che porterà nell’essenza della rappresentazione di quattro elementi da Giulia Melis opportunamente scelti per la trasposizione emotiva. Giulia Melis ha iniziato come scenografa, ma la sua vera vocazione l’ ha trascinata “dall’altra parte” del sipario nelle vesti di attrice, performer e speaker molto apprezzata a livello Nazionale. Ha conseguito la sua formazione come Performer di Teatro Fisico, Mimo e nozioni di regia presso la Scuola di Teatro Arsenale dove ha scoperto che è fondamentale consacrare l’immaginazione, alla creazione teatrale. Presso l’Accademia del doppiaggio, diretta da Roberto Pedicini e Christian Iansante, ha analizzato e scoperto il mondo del doppiaggio, diplomandosi a pieni voti. In questo poliedrico mosaico formativo, l’ultima tessera è si è concretizzata presso il Michael Rodgers Acting Studio dove ha scoperto la sua più intima e pura natura nella recitazione cinematografica. Giulia Melis ha preso parte, come attrice, in numerosi cortometraggi e lungometraggi indipendenti e ha lavorato come speaker di spot e tutorial. La sua immensa e originaria attrazione per le arti figurative, l’ha condotta, anche, alla stesura di Performance che unificano più linguaggi artistici “ Fuga dalla Materia “ è una possibilità per indagare in noi stessi e conoscere più a fondo i nostri moti e graffi interiori, grazie all’ indiscutibile talento di Giulia Melis di plasmare, concepire e interpretare una Performance unica, in grado di appassionare e coinvolgere tutti i presenti.