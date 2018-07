"Gran Fondo del Naviglio": arriva la nuova edizione della storica gara di nuoto

Sabato 8 settembre si terrà la settima edizione della Gran Fondo del Naviglio, la storica gara di nuoto milanese non agonistica che avrà luogo lungo il Naviglio Grande. Anche per questa edizione, promossa come sempre dall’Associazione "Terre dei Navigli sport e natura", ci sarà spazio per una serie di iniziative legate al mondo dell’acqua che si svolgeranno nella pittoresca cornice della Darsena durante tutto il weekend.

E' stato inoltre confermato il sodalizio con l'Associzione "Caf Onlus" come unico Charity Partner, grazie a cui sarà possibile regalare un corso di nuoto ad alcuni dei bambini e dei ragazzi vittime di maltrattamenti ospiti delle Comunità dell’Associazione.

La gara si svilupperà lungo tre percorsi con diversi chilometraggi:

Lungo: 24,5 Km Cassinetta di Lugagnano – Milano/Darsena

Medio: 14 Km Gaggiano – Milano/Darsena

Breve: 2,5 Km Milano Canottieri San Cristoforo – Milano/Darsena

La quota d’iscrizione varia in base al tipo di percorso scelto: 35 euro breve, 70 euro medio, 75 euro lungo e comprende la medaglia partecipazione, un gadget ricordo, i rifornimenti necessari durante la competizione, il ristoro a fine gara e la cena a buffet.

Per partecipare è necessario compilare il form presente sul sito ufficiale dell’iniziativa: https://www. granfondodelnaviglio.it/ iscrizioni

Le iscrizioni chiudono il 31 luglio 2018.