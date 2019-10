Halloween, ecco lo spettacolo dove si balla in costume con la Rocky Horror Live Band

Canzoni, balli e trasgressioni ad Halloween con la Rocky Horror Live band giovedì 31 ottobre allo Spazio Teatro 89, per una serata all'insegna dell'horror e del diveritmento.

Il concerto

Una notte magica, in cui andrà in scena un concerto imperdibile con la performance della Rocky Horror Live Band, formazione che riproporrà dal vivo, in un modo del tutto inedito, la celeberrima colonna sonora di “The Rocky Horror Picture Show”. Gli spettatori, che sono invitati a presentarsi in costume “a tema” e con trucco e parrucco d’ordinanza, avranno la possibilità di cantare e ballare, in maniera non convenzionale, sulle note di “Don’t Dream It, Be It”, “Sweet Transvestite”, “The Time Warp” e degli altri irresistibili brani composti da Richard O’Brien.

The Rocky Horror Picture Show

Moltissimi spettatori lo hanno visto al cinema, alcuni anche a teatro: “The Rocky Horror Picture Show” è la versione cinematografica del musical britannico “The Rocky Horror Show”, che sui palcoscenici londinesi riscosse un notevole successo agli inizi degli anni Settanta. Non fu lo stesso, almeno non subito, per il film, che partì male al botteghino (era il 1975). In poco tempo, tuttavia, la pellicola diretta da Jim Sharman - un cocktail di umorismo, trasgressioni, provocazioni ed eccessi, ma anche una critica alla mentalità dominante e repressiva dell’epoca - diventò un vero e proprio cult per milioni di fan in tutto il mondo. Ancora oggi, a oltre quarant’anni di distanza dal lancio, “The Rocky Horror Picture Show” richiama schiere di fan che, regolarmente, si ritrovano nei cinema di tutto il mondo per assistere a nuove proiezioni, ricreando le scene, i costumi e le atmosfere del film.