Sabato 7 settembre, presso Vista Darsena, Heineken porta la Formula 1 nel cuore di Milano: in occasione del Gran Premio Heineken® d’Italia 2019, la città meneghina è protagonista di una serata speciale per entrare al meglio nello spirito della gara, attraverso musica, un simulatore di guida e birra Heineken.

Il simulatore di guida

L’esperienza che offre una monoposto è unica ma ripetibile, grazie al simulatore di guida di Formula 1 che Heineken ha previsto nella location milanese per tutti gli ospiti della serata.

A partire dalle 18 un DJ set animerà il locale e immancabile sarà la compagnia di una buona birra Heineken.

Vista Darsena, il primo locale monomarca che il brand ha aperto in Italia, si trova in Viale Gabriele D’Annunzio 20, in zona navigli, uno dei principali punti di ritrovo per le serate milanesi.

Heineken® e la Formula1®

In occasione del Formula1® GRAN PREMIO HEINEKEN® D’ITALIA 2016, Heineken® ha lanciato ufficialmente la sua partnership globale con Formula 1® attraverso due nuove campagne di comunicazione integrata: “More than a Race” con protagonista l’ex pilota e commentatore tv David Coulthard e “When You Drive, Never Drink” dedicata al consumo responsabile con protagonista la leggenda Sir Jackie Stewart, pioniere della sicurezza in pista. Quest’ultima campagna si arricchisce nel 2018 di un nuovo episodio, “No Compromise” con protagonista il pilota tedesco-finlandese Nico Rosberg, che come il suo predecessore non accetta compromessi al volante, né dentro né fuori dalla pista.

Heineken® è Event Title Partner di quattro Gran Premi di Formula 1®, di cui uno è quello italiano. Vanta una presenza significativa in altri eventi di F1® ed è anche l’esclusivo Global Beer Partner della Formula 1® con diritti di servizio del prodotto.