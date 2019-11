Domenica 10 novembre si terrà il secondo appuntamento della rassegna «Novembre a Teatro 2019» organizzata dalla Città di Trezzo sull’Adda. Presso l’Auditorium Verdi andrà in scena alle ore 16.00 lo spettacolo per bambini «Il Gatto con gli Stivali», una produzione della compagnia «Il Nodo Teatro» con regia di Raffaello Malesci.

Chi non vorrebbe un amico in grado di risolvere tutti i nostri problemi?

Gasparino ancora non lo sa, ma quel vecchio gatto lasciatogli in eredità dal padre sarà proprio la sua fortuna. Muzl, questo il suo nome, è infatti tutto tranne che un semplice gatto. Sa parlare ed ama gli stivali ma soprattutto diventerà un amico fidato, divertente ed ingegnoso capace delle più grandi imprese. Cosa si può volere di più?

Tra personaggi buffi e animali parlanti seguiremo così le avventure di Gasparino (Luca Miotto) e del suo gatto tuttofare Muzl (Danilo Furnari) alle prese con parenti chiassosi, giganti, nobili e principesse. In un susseguirsi di imprese imprevedibili che lo porteranno a raggiungere la felicità e coronare il suo sogno d’amore.

Un pomeriggio divertente e pieno di allegria grazie a una messa in scena colorata che ci porterà a riscoprire questa favola classica ma sempre interessante, ispirata alla versione scritta da Franz von Pocci.

Una fiaba che insegna come le apparenze spesso ingannano e come la nobiltà sia qualcosa che va al di là dell’aspetto.

Nelle cose più semplici e umili possono allora nascondersi grandi potenzialità, basta solo smettere di concentrarsi su ciò che ci manca e prestare invece attenzione a quello che si ha. I risultati potranno essere allora, al pari dell’ingegnoso gatto Muzl, davvero sorprendenti!

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

