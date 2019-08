Presentazione del libro

Il libro dei numeri

di Joshua Cohen – Codice edizioni



Il misterioso fondatore della Tetration, la più importante azienda tecnologica del mondo, decide di scrivere la propria autobiografia con l’aiuto di un giovane scrittore, Josh Cohen. Il guru della tecnologia, noto a tutti come “Il Preside”, svela all’autore, e a noi, cosa c’è dietro il velo del mondo digitale. Un libro fondamentale, un vero testo sacro dell’era contemporanea. L’ultima parte è scritta con la cura maniacale che solo un grande scrittore può concepire: pagine con lo stesso numero di parole, paragrafi con lo stesso numero di caratteri, per simulare la precisione numerica di una mente autistica. La numerazione delle pagine è ispirata alla notazione binaria.



Un libro fondamentale che pone Joshua Cohen tra i grandi scrittori del nuovo Bildungsroman americano.



Nato ad Atlantic City nel 1980, ha pubblicato romanzi ma anche storie brevi (Four New Messages) e saggistica peril “New York Times”, “Harper’s Magazine”, il“London Review of Books”, “n+1” e altri. Nel 2017 è stato nominato da Granta uno dei migliori romanzieri americani. Vive a New York.



Traduzione: Claudia Durastanti che parteciperà alla presentazione

