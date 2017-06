Il mondo del lavoro per le persone con disabilità

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Un convegno organizzato dall'Associazione Italiana Sclerosi Multipla per trattare i principali temi legati al diritto e accesso all'occupazione per le persone con disabilità. Martedì 27 giugno alle ore 9.30 nella prestigiosa cornice dell'Aula Magna del Palazzo di Giustizia in via Freguglia, 1 a Milano si terrà un convegno organizzato dall'Associazione Italiana Sclerosi Multipla - Sezione di Milano con il patrocinio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, di Regione Lombardia e in convenzione con il Comune di Milano. L'appuntamento indirizzato prevalentemente ad Avvocati, ma aperto a tutto il pubblico, vedrà la partecipazione di prestigiosi relatori quali Giampiero Griffo, membro del Consiglio Mondiale Disabled People's International; Paolo Bandiera, Direttore Affari Generali AISM; Matteo Jori, Professore dell'Università degli studi di Milano e Fabrizio Conte e Maria Concetta Barbera, Avvocati in Milano. I temi trattati durante la mattinata andranno dalla non discriminazione delle persone con disabilità alla convenzione ONU del 2006, dai principi nazionali e internazionali in materia di diritto al lavoro alla priorità di trattamento delle persone con disabilità in materia di occupazione e per finire accesso al lavoro, condizioni e Privacy. Al fianco del moderatore Avv. Andra del Corno saranno presenti le istituzioni ai massimi livelli: il Sindaco del Comune di Milano Giuseppe Sala, l'Assessore alle Politiche Sociali Pierfrancesco Majorino, l'Assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera e il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano Avv. Remo Danovi. Il convegno, con partecipazione gratuita, è stato accreditato dall'Ordine degli Avvocati di Milano con l'attribuzione di 3 crediti formativi. _______________________________________________________________ L'Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM) è stata fondata nel 1968 per rappresentare i diritti e le speranze delle persone con sclerosi multipla. In quasi 50 anni di attività, l'Associazione è cresciuta, diventando una delle più importanti realtà nel panorama del non profit italiano. Dal 1998 AISM è ONLUS: nello stesso anno l'Associazione ha affidato il compito di promuovere, indirizzare e finanziare la ricerca scientifica sulla sclerosi multipla alla Fondazione Italiana Sclerosi Multipla (FISM), anch'essa ONLUS, che oggi finanzia il 70% della ricerca svolta in Italia. Per informazioni: AISM - Associazione Italiana Sclerosi Multipla Onlus Sede Nazionale: Via degli Operai, 10 - Genova Sede di Milano: Via Duccio di Boninsegna 21 - Milano Tel: 010 27 13 233 mail: manuela.percario@aism.it www.aism.it