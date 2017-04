Fiera "In campagna" Parco esposizioni Novegro

Sta arrivando "In Campagna", evento dedicato al country life e alle riscoperta del mondo agreste che si terrà dal 29 aprile al 1 maggio c/o Parco Esposizioni Novegro Milano. Tante le attività dedicate alle famiglie ed ai bambini proposte dalle molte fattorie didattiche che saranno presenti: piscine di mais, simulazione mungitura, battesimo della sella, laboratori sensoriali con le piante, il mondo delle api, laboratorio sul burro, riscoperta del bosco ,spaventapasseri, aquiloni, giochi di una volta, preparazione pasta fresca e molto altro ancora. Sarà inoltre possibile incontrare alcuni animali della fattoria come cavalli, asini, lama, alpaca, pecore, galline e rapaci. Inoltre stand di vendita di prodotti enogastromici, degustazioni, street food, musica "di campagna" e tanto divertimento! Per i bambini fino al 12 anni l'ingresso è gratuito! Ingresso adulto 7€. Orario 10-19. Trovate tutte le info al seguente link: http://bit.ly/2oYxyCR Per tutti gli aggiornamenti seguite la pagina FB In Campagna #incampagna2017 #parcoesposizioninovegro