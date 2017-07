Inaugurazione del giardino della donazione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Giovedì 6 luglio 2017, alle ore 16.00, presso l'Aula Magna del Padiglione Devoto della Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Ca’ Granda Policlinico, la Fondazione Trapianti Onlus inaugurerà il GIARDINO DELLA DONAZIONE, per dire GRAZIE a tutti i donatori di organi, cellule e tessuti. Un progetto fortemente voluto dalla Fondazione Trapianti e dalla sua Presidente, Dott.ssa Claudia Pizzi: “Il giardino della Donazione rappresenta un riconoscimento a tutti coloro che con grande generosità hanno deciso di compiere un gesto di solidarietà nei confronti di un paziente sconosciuto. Un grande grazie va ai donatori di sangue e di cellule, ai donatori di organi e tessuti e ai loro famigliari che, nel tragico momento della morte dei loro cari, hanno avuto il coraggio di non pensare più a se stessi ma di pensare agli altri, salvando molteplici vite. Fondazione Trapianti é da sempre impegnata a diffondere il messaggio della donazione e del trapianto ben consapevole dell'alto valore umano e sociale che esso rappresenta”. Il Giardino della Donazione è stato realizzato anche grazie al contributo dell’Associazione Nord Italia Transplant (NITp) che con il suo Presidente, Dott. Massimo Cardillo, ha voluto prendere parte insieme alla Fondazione Trapianti a questo importante riconoscimento: “Il NITp è nato al Policlinico di Milano 41 anni fa, per ben organizzare l’attività di donazione e trapianto, che era agli albori, ed ha sempre avuto l’obiettivo di utilizzare al meglio il prezioso dono degli organi e tessuti, per il bene dei pazienti in attesa di trapianto e per la profonda riconoscenza verso i cittadini e le famiglie nella loro scelta di donazione. Il NITp è sempre stato vicino ai familiari dei donatori, e per loro ha organizzato da tempo un Servizio di assistenza psicologica, che in questi anni ha aiutato molti familiari nel delicato percorso di elaborazione del lutto”. Lo spazio verde che ha accolto il Giardino della Donazione è stato concesso dalla Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico alla Fondazione Trapianti che si occuperà del suo mantenimento per i prossimi anni.