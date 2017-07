L’insostenibile leggerezza - Nadia Tognazzo

12/17 settembre 2017

Da martedì a venerdi 13.30-19.30

sabato e domenica 11.00-12.30 / 15.00-19.30



Antico Oratorio della Passione

Basilica di Sant’Ambrogio, Milano



Inaugurazione martedì 12 settembre, ore 18.00



Questa mostra rappresenta un punto d'arrivo nel lavoro di Nadia Tognazzo, una vita dedicata all'acquerello, che l'artista milanese padroneggia con grande maestria,

offrendoci l’occasione di vedere la conclusione di un lungo percorso dedicato alla scoperta della poesia nel quotidiano.



La tecnica dell'acquerello consente, con l’immediatezza di un gesto preciso, di fermare sulla carta un luogo animato da una luce particolare, un riflesso o un’ombra: suggestioni impossibili da replicare con la stessa freschezza da un altro mezzo. Dice lei stessa “quando il pennello intriso di acqua e colore si poggia sul foglio non si ha mai esattamente la certezza di cosa avverrà. Ogni nuova pennellata è la risposta a ciò che si è formato sul foglio nell’atto precedente. È un affascinante dialogo tra mente, istinto, acqua, colore e carta”.



Nel suggestivo contesto dell'Oratorio della Passione della Basilica di Sant'Ambrogio Nadia Tognazzo propone una serie di lavori dedicati alla natura, spesso protagonista del suo fare pittorico. Una natura intesa come rifugio e luogo di meditazione da cui trarre la vera essenza dell’esistenza.



E se la mostra rappresenta un punto di arrivo nel lavoro di Nadia Tognazzo, segna anche un nuovo inizio. Tanti anni di passione e dedizione sincera alla pratica pittorica abituano ad osservare oltre l'apparenza. La precarietà della vita si riflette nella fragilità di un fiore, la mutevolezza della luce ci ricorda come tutto cambia e niente resta quello che è. Attraverso l'atto creativo eseguito con perfezione e poesia possiamo superare il tempo e riconoscere valori da condividere con gli altri. Scoprire, grazie alla passione del dipingere, il senso della vita.



Completamente convinta del valore terapeutico della pratica dell’acquerello e della gioia che il dipingere offre Nadia Tognazzo in occasione della mostra organizza due sessioni di workshop dedicati a chi il pennello non l'ha mai preso in mano.

Due eventi gratuiti, con a disposizione materiali e colori, per avvicinarsi all’acquerello condotti per mano da una grande maestra.



I workshop “Il piacere di dipingere” sono destinati a otto partecipanti per sessione e previsti giovedì 14 e sabato 16 settembre dalle 15,30 alle 17,30 presso i portici dell’Oratorio della Passione.



.....



Nadia Tognazzo è nata nel 1959 a Milano dove risiede e lavora. La passione per la pittura l’ha accompagnata fin dall’infanzia. Dopo varie esperienze con la pittura ad olio, nel 1989 è rimasta affascinata dalla tecnica dell’acquerello e da allora non l’ha più abbandonata. I suoi maestri nel corso degli anni sono stati Anna Pavesi e Angelo Gorlini. Dal 1997 al 2001 ha fatto parte dell’A.N.A.D.I. (Ass.ne Acquerellisti d’Italia) con sede a Roma. Dal 1994 è socio ordinario dell’A.I.A. (Ass.ne Italiana Acquerellisti).

Recentemente è entrata a far parte della Società per le Belle arti ed Esposizione Permanente di Milano. Attualmente tiene corsi a Milano presso la sede dell’A.I.A e durante l’estate in Svezia, in uno stage organizzato dall’Akvarellcenter (Centro per l’Acquerello) di Stoccolma. In questi anni ha partecipato a varie mostre in Italia e all’estero ottenendo consensi e apprezzamenti lusinghieri.



.....



Info e iscrizioni tel. 338 1317197

nadia.tognazzo@gmail.com

www.nadiatognazzo.it

INGRESSO LIBERO