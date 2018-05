Lunedi 28 Maggio 2017 alle ore 16:00 presso l’ I.C. “Paolo e Larissa Pini “ in via Stefanardo da Vimercate,14 si terrà lo spettacolo: “IO VALGO” a seguire il convegno: ”IO VALGO PER QUELLO CHE SONO”



E’ uno spettacolo originale che trae vita dal omonimo progetto “IO VALGO” patrocinato dal comune di Milano, ideato e realizzato dalla Dott.ssa Amantea Maria per una classe prima elementare.

Lo spettacolo mette in risalto attraverso una didattica per competenze come sia possibile realizzare un percorso educativo di un anno coinvolgendo le famiglie per due giorni alla settimana promuovendo il valore dell’educazione sulle pari opportunità ed effettuando anche trasversalmente la prevenzione sulla violenza di genere.

In tale spettacolo realizzato dagli alunni e genitori verrà messa in risalto la didattica per competenze, collaborativa, attuata in un percorso annuale finalizzata a trasformare conoscenze e abilità che incideranno sulla cultura, sugli atteggiamenti e sui comportamenti dei futuri cittadini responsabili e artefici della costruzione del proprio domani. Ciò che si impara da piccolo diventa patrimonio permanente della persona.

Lo spettacolo è uno spettacolo, nello spettacolo e vedrà nella prima parte gli alunni protagonisti del proprio apprendimento spiegare consapevolmente il loro percorso attraverso una documentazione digitale storica. Segue la visione di prodotti digitali che documentano le idee degli alunni sulla parità di genere; inseguito la visione di un fumetto digitale ”Samira” inventato e spiegato dagli stessi alunni.

Simbolo del progetto IO VALGO è il “Cactus”. I bambini illustreranno la scelta e i motivi di tale similitudine.

Intervento dell’Attore Salvo Preti con la lettura di “Una pagina di diario”

Nella seconda parte vi sarà lo Spettacolo” IO VALGO” interattivo tra figli e genitori: una danza di pensieri e parole fatte ad alta voce, diretti a rafforzare l’autostima dei propri figli mettendo in risalto l’unicità delle persone che hanno diritto al rispetto ed hanno pari valori ed opportunità di fronte alla vita.



Seguirà un convegno: "IO VALGO PER QUELLO/A CHE SONO!"

Organizzato dalla criminologa Dott.ssa Amantea Maria



• Presentazione del preside DOTT. DAVIDE GAMBERO sull'utilità educativa del progetto "IO VALGO"

• intervento della criminologa Dott.ssa Amantea Maria" La didattica delle competenze per formare futuri cittadini consapevoli del rispetto proprio ed altrui".

• Intervento della "Makeup Artist" LETIZIA MAESTRI "Il trucco nel mondo dell'arte e il valore della personalità".

• intervento della psicoterapeuta Loredana Tallarico "I NO che aiutano a crescere".

• Ringraziamenti



Una giornata dedicata ai valori e al rispetto della persona in quanto tale.

Il merito va alla lungimiranza e sensibilità del preside di questo istituto, Dott. Davide Gambero, per aver compreso la valenza educativa del progetto “IO VALGO” e per offrire agli utenti una maggiore consapevolezza attraverso il benestare di un convegno:”IO VALGO PER QUELLO/A CHE SONO”.