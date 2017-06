IT Festival 2017: dal 9 all'11 giugno alla Fabbrica del Vapore torna la manifestazione del teatro indipendente

Dal 9 all'11 giugno alla Fabbrica del Vapore si terrà IT - Indipendent Theatre Festival, la manifestazione del teatro indipendente giunta alla quinta edizione.

In programma un'intensa maratona di spettacoli, estratti di circa 20 minuti, per oltre 20 ore di programmazione ininterrotta. Motto dell'iniziativa 2017 sarà "We Are Animals for a New Era!"; il festival pertanto, si presenterà come un maestoso animale mutante, assemblaggio dei pezzi di creature diverse. Come affermano gli organizzatori: " Si tratterà di un evoluzionismo resiliente e creativo, fatto di molte teste, e di molti cuori: esattamente come la compagine multiforme degli artisti di IT!". Per il programma completo: www.itfestival.it