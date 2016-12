Italian Liberty. Tutto il meglio dell'art nouveau si presenta alla Villa Faccanoni

Domani, 21 dicembre, presso il fascinoso villino Faccanoni Romeo in stile Liberty (oggi Clinica Columbus) a Milano, sarà presentata la monografia ''ITALIAN LIBERTY, Il sogno europeo della grande bellezza'' ricca di fotografie scelte dal curatore Andrea Speziali. L'incontro è alle ore 18:30 nella clinica di viaBuonarroti 48, ingresso libero. Assieme al curatore interverranno Pierfrancesco Sacerdoti e Marco Pascucci. La riscoperta prima e la nuova consacrazione poi del Liberty in Italia, in questi ultimi anni, porta anche il nome di Andrea Speziali. La terza edizione (la seconda per i tipi di CartaCanta Editore) del Volume riassuntivo e celebrativo del grande concorso fotografico "Italian Liberty" prende luce sin dalla copertina con la splendida immagine di Sergio Ramari. All'interno oltre 500 foto provenienti da 821 partecipanti su 1028 iscritti selezionate tra le circa 30.000 immagini che sono giunte alla segreteria del premio. Il successo della premiazione dello scorso dicembre all'Hotel Corallo di Riccione e la sempre maggiore partecipazione di fotografi e appassionati di tutta la Penisola sanciscono la riuscita di quello che è oramai diventato un censimento vero e proprio del Liberty Italiano. 20 vincitori tra foto e video selezionati da una prestigiosa giuria presieduta da Vittorio Sgarbi con Cecilia Casadei, Vera Agosti, Manuela Valentini, Paolo Manazza. L'opera ''Italian Liberty'' si sposa con la recente premiazione avvanuta di recente, dove il sindaco Enzo Bianco ha ricevuto il riconoscimento per Catania quale "Migliore città Liberty" per l'anno 2016. Si tratta di un altro premio nazionale ''Best LibertyCity'' conferito dall'istituzione culturale "Italia Liberty" e rappresentata da Andrea Speziali esperto d'arte e conoscitore del Liberty. Nel corso della cerimonia, svoltasi nella sede del liceo Scientifico "Galileo Galilei", anche gli studenti hanno ricevuto un riconoscimento speciale per aver partecipato al concorso fotografico raccogliendo esempi Art Nouveau poco conosciuti ai giorni nostri. * Durante la conferenza milanese si parlerà anche delle ultime scoperte Liberty in Italia e della mostra nell'anno avvenire che ha come scopo di rivalutare la figura di Giuseppe Sommaruga nel centenario dalla morte e centocinquantesimo dalla nascita accostato al centocinquantesimo dalla nascita di Vittorio Ducrot, figura di spicco di origini palermitane per le arti applicate Liberty. L'autore Andrea Speziali, classe 1988, è uno tra i più valenti esperti italiani di arte Liberty (Art Nouveau. Ha pubblicato otto fatiche letterarie, tra le prime Una Stagione del Liberty a Riccione (Maggioli Editore, 2010) incentrata sull'architetto bolognese Mario Mirko Vucetich, la cui opera è stata oggetto di una grande mostra monografica che ha curato al Castello di Marostica (2012). Nel 2011 ha ideato il progetto Romagna Liberty lanciato con mostre e una preziosa monografia. Nel 2014, l'anno del Liberty, Speziali ha dato vita al portale web «Italia Liberty» per censire le architetture Liberty e ha curato le tre edizioni del grande Concorso Fotografico e Video ITALIAN LIBERTY. Questo è il terzo catalogo contenente una straordinaria carrellata di immagini realizzate da migliaia di fotografi e il compimento del percorso di un grande cultore della corrente artistica che agli inizi del '900 si conosceva come Art Nouveau in Francia, Jugendstil in area tedesca e mitteleuropea e Modern Style nei paesi anglosassoni. Questo volume è l'impresa più memorabile di un vulcanico personaggio come Speziali. All'estero il giovane critico d'arte è apprezzato per aver ritrovato a Palermo la cabina d'ascensore appartenuta prima del periodo franchista alla famosa Casa Batllò di Gaudì a Barcellona.

