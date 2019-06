Milano, ecco il jazz festival al Giardino delle Culture

Torna la terza edizione di Outsound Jazz Festival: tutti i giovedì, 6 date tra giugno e luglio, in cui la musica jazz sarà protagonista dell’estate milanese nella splendida cornice del Il Giardino Delle Culture.

Giovedì 13 -20 - 27 GIUGNO / 4 – 11 – 18 LUGLIO 2019

FREE ENTRY



Un grande festival ad ingresso gratuito che rende la musica jazz protagonista dal punto di vista culturale, educativo e sociale.

Il palinsesto di Outsound Jazz Festival si arricchisce infatti di attività diurne, tra corsi per bambini, workshop, presentazione corsi di musica e talk incentrati sulla diffusione della cultura jazz a Milano, grazie alla collaborazione con Ricordi Music School, Civica Scuola di Musica Vittorio Abbado e Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi.



La partnership con scuole e accademie ha reso quindi possibile creare un bacino educativo musicale nelle ore del giorno, e un palcoscenico per i giovani studenti di musica nelle ore serali.

Ogni data saranno appunto le nuove leve del jazz ad aprire i concerti live serali di grandi artisti e ospiti di rilievo nazionale ed internazionale tra i quali: Mattia Cigalini; Antonio Zambrini; Stefano "Brushman" Bagnoli; Giovanni Giorgi; Alessandro Usai; Mirko Puglisi; Sandro Gibellini; Marco Vaggi; Yazan Greselin; Emanuele Serra; Giuseppe Vitale; Stefano Zambon.



Programma OUTSOUND JAZZ FESTIVAL

☀ Diurno (10-13)

10-11: Corsi propedeutica musicale per bambini

11-12: Workshop Jazz

12-13: Jazz Talks: tavoli di confronto



🌙 Serale (18-23.30)

18-21: Concerti Live Fucine Jazz studenti accademie

21.30 -23.30: Concerti Live Formazioni Jazz Big & Guest



Ingresso al pubblico: INGRESSO LIBERO

FOOD / DRINKS & COCKTAILS in collaborazione con Bachelite cLab

Giardino delle Culture, via Emilio Morosini 8/ ang. via Bezzecca

Tram 9- 12-27, Bus 73,66,60,183 / Fermate: P.za S. Maria del Suffragio / P.za 5 Giornate



Outsound Jazz Festival è un’iniziativa di Bachelite cLab e Giardino delle Culture

Con il patrocinio di Comune di Milano / Municipio 4

In adesione al progetto NO PLASTIC, MORE FUN di Worldrise Onlus

In collaborazione con: Ricordi Music School, Civica Scuola di Musica Vittorio Abbado, Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi, MIDJ



FB Page: Outsound Jazz Festival fb.me/outsoundjazzfestival

Instagram profile: outsound_jazz_festival

Contatti: outsound.artproduction@gmail.com

