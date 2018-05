"Korea Week": dal 28 maggio al 1° giugno eventi, spettacoli e laboratori gratuiti

Korean Week, la manifestazione che permette di conoscere la Repubblica di Corea e le sue tradizioni, arriva in città dal 28 maggio al 1° giugno con tante iniziative, performance e workshop gratuiti.

Si parte lunedì 28 con K-Union, forum politico sulle due Coree, a Palazzo Clerici alle 17:30; si prosegue poi il 29 con K-Taekwondo, la performance di Taekwondo della WT, in collaborazione con Taekwondo Lombardia, al Teatro Burri di Parco Sempione, alle 18:30, e il 30 maggio con K-Dance&Fashion, lo spettacolo di danza e musica tradizionale, che prevede anche una sfilata di vestiti tradizionali coreani, al Teatro Burri, alle 20, e, sempre il 30 maggio, con K-Experience Stand, lo spazio per approfondire bellezza, cucina, calligrafia, artigianato e sartoria tradizionale, al Burri, dalle 15 alle 19. E ancora, il 30 e il 31 maggio si continua con The Drawing Show, lo spettacolo di K-Modern in cui l’arte del disegno prende vita sul palcoscenico, al Teatro No'Hma, alle 21; infine si chiude il 1° giugno con la proiezione del film coreano K- Movie, A Taxi Driver, allo Spazio Oberdan, alle 19, e con i mini food truck con assaggi gratuiti di cibo coreano, in corso Buenos Aires, dalle 15:30 alle 19:30.

Dal 1° all'11 giugno, inoltre, presso il Consoltato Generale della Repubblica di Corea sarà visitabile la mostra K-Calligraphy (lunedì-venerdì 9-12, 14-18, vernissage 31 maggio, ore 18).