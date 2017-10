La cena palestinese di Emergency “ricordando Vik”

Il gruppo di Emergency di zona 6 di Milano organizza venerdì 20 ottobre, alle ore 19,30, al ristorante “La Magolfa” (via Modica, 8 – Milano), la cena palestinese “Ricordando Vik", una serata dedicata all'attivista, giornalista, blogger, scrittore e pacifista Vittorio Arrigoni.



Vik ha lasciato in eredità il suo amore e impegno per la pace che ben sintetizzava con la frase “Al di là delle latitudini e delle longitudini apparteniamo tutti alla stessa famiglia, che è la famiglia umana”.



Alla serata parteciperà Egidia Beretta Arrigoni, madre di Vik, e il presidente della Comunità lombarda palestinese.



I fondi raccolti andranno a sostegno del Centro di Maternità ad Anabah in Afghanistan di Emergency. Durante l’incontro sarà possibile anche aderire in occasione delle giornate nazionali di tesseramento.



“Sarà una serata che consentirà di conoscere e approfondire una storia toccante – dichiara Antonio Arini, coordinatore del Gruppo Emergency Zona 6 - L’iniziativa permetterà di abbinare il divertimento con la solidarietà e i messaggi di pace”.



Per informazioni e prenotazioni: 335.6334686 – 339.8475573 – 02.36556618 - E-mail: milano.zona6@volontari.emergency.it