La storia dell'arte in galleria Tina Modotti Pelle di tigre

Seconda lezione del ciclo dedicato a quattro artiste tra otto e novecento.

L’incontro sarà tenuto da Barbara Frigerio, storica dell’arte e curatrice di mostre presso la sede della galleria. Pensato per un pubblico di appassionati e di curiosi, esplorerà la vita e le opere della fotografa, attrice ed attivista italiana, raccontando anche l’influenza che ha avuto sull’arte di oggi.



Le successive due lezioni saranno dedicate a Camille Claudel e Tamara De Lempicka, le quali, oltre ad aver avuto un ruolo importante dal punto di vista strettamente culturale, sono state figure femminili molto forti e carismatiche, antesignane delle donne di oggi.



“Tina Modotti: Pelle di tigre”

Una lezione dedicata alla figura della fotografa, attrice ed attivista italiana.

Mercoledì 31 gennaio 2018 ore 18



“Camille Claudel: Il valzer”

Analisi dell’opera e della vita della scultrice francese, musa ed allieva di Auguste Rodin.

Mercoledì 21 febbraio 2018 ore 18



“Tamara De Lempicka: Ragazza coi guanti”

Incontro sulla vita e le opere dell’artista polacca, esponente dell’Art Decò.

Mercoledì 7 marzo 2018 ore 18



Costi:

1 lezione 8 euro (studenti 4 euro)

4 lezioni 28 euro (studenti 14 euro)



Per informazioni e prenotazioni:

Barbara Frigerio Contemporary Art

Via Savona 61

Tel. 0236593924

info@barbarafrigeriogallery.it