"La Traviata": il 25 febbraio al Teatro di Milano

La Traviata - opera lirica in tre atti, su libretto di Francesco Maria Piave, con l'Orchestra Testori (in foto) diretta da Paolo Marchese, coro, scene e costumi di Ass. Musicale Calauce, maestro del coro Massimiliano Di Fino, direzione artistica Alessandra Floresta, produzione Musica in Scena - verrà rappresentata in versione completa al Teatro di Milano domenica 25 febbraio.

Il celeberrimo dramma lirico, tratto dal romanzo La dama delle Camelie di Alexandre Dumas, racconta l'amore tra Alfredo, un giovane di alti natali, e Violetta, una donna dalla vivace vita sociale che abbandona la sua esistenza di ricchezza e sfarzo per lui.