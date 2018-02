Laboratorio per bambini: come nasce il formaggio

Come è nato il formaggio e come si fa a produrlo.

Osserviamo e assaggiamo 3 tipi diversi di formaggio: stracchino, caciotta, grana.

Seguirà una dimostrazione su come si fa la cagliata con il latte e il caglio vegetale. La cagliata prodotta sarà distribuita ai bambini in appositi contenitori da portare a casa. A cura di Raffaella Asni Officina del Monaco Alcuino



Evento culturale del Mulino e dell’Abbazia di Chiaravalle,realizzato grazie al finanziamento dal progetto Cogita et Labora nato dalla sinergia tra Koinè cooperativa sociale onlus , il Monastero di S. Maria di Chiaravalle e il Parco Agricolo Sud Milano, grazie al contributo di Fondazione Cariplo